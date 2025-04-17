ODTÜ’de promosyon ihalesi iptal edilsin: "Çalışanlar yok sayılıyor"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) emekçileri promosyon ihalesinin iptal edilmesi ve yeniden düzenlemesi için bir araya geldi.

Eğitim-Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Hak-Sen, Tez-Koop-İş Sendikası ve ÜNİPERSEN tarafından ortak yapılan açıklamada, promosyon ihalesinin emekçilerin ekonomik gerçeklerden uzak bir şekilde yapıldığının altı çizildi.

İhalenin iptal edilmesi ve ODTÜ emekçilerinin hakkının gözetildiği bir şartnamenin emekçilerle beraber hazırlaması gerektiği söylenen açıklamada, 23 Kasım'da yapılan maaş karşılığı promosyon ihalesi sonucu oluşan 25 bin 200 TL’lik promosyonu kabul etmedikleri belirtildi.

Sendikaların ortak yaptığı açıklamada semt servisleriyle ilgili ise şunlar denildi:

"ODTÜ Yönetimi ile yapılan görüşmede dile getirilen bir diğer konu da semt servislerinin bir an önce faaliyete geçirilmesi konusundaydı. Yılın neredeyse ortasına yaklaşmaktayız. Ancak semt servisleri hala faaliyette değil. Semt servileri işçi ya da memur fark etmeksizin hepimizin ortak talebidir. Yaşadığımız ilde işyerimize ulaşmak büyük bir sorunken kampüs içindeki ulaşım da ayrı bir sorun teşkil etmektedir.

Başta hamile, engelli, kadın, çocuğu ile işe gelen ve gece çalışması olan ODTÜ emekçileri olmak üzere tüm çalışanlar için oldukça büyük bir öneme sahip olan servis hakkımızın “kamunun devamlılığı esastır.” ilkesi gereğince bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu konuda sendikalarımıza verilen Servis Sözünün tutulmasını istiyor, yine taleplerimiz karşılanıncaya kadar eylem/etkinliklerimizin devam edeceğini buradan ilan ediyoruz."

"ODTÜ ÇALIŞANLARI YOK SAYILIYOR"

Ayrıca yapılan açıklamada, keyfi yer değişiklikleri ve mobbinge dair ise şunlar söylendi:

"Uygulamalarla idari personel başta olmak üzere ne yazık ki tüm ODTÜ çalışanları önemsenmediğini düşünmekte, işyerinde kendilerini değersiz hissetmektedir. Emeğin değersizleştirilmesine her şekilde karşı çıkıyoruz. Üreten biziz. Keyfi yer değiştirmeler, Soruşturmalar, Mobbing (Psikolojik Şiddet), Liyakatsiz atamalar, mülakat, adam kayırma son bulmalı, kuruma duyulan güven acilen tesis edilmelidir. Çözülemeyecek, üstesinden gelinemeyecek sorunumuz yoktur. Sorunlarımız çözülünceye ve taleplerimiz gerçekleşene kadar birlikte dayanışma içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz."