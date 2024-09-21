ODTÜ’de ücretsiz yapılan smear testi uygulaması, bütçe yetersizliği gerekçesiyle kaldırıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde bulunan Sağlık ve Rehberlik Merkezi’nin (Mediko) Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminde şimdiye kadar ücretsiz olarak yapılan SMEAR testinin bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek artık yapılamayacağı öğrenildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Mediko’nun Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminin internet sayfasında, birimde ‘kadın hastalıkları, gebelik, menapoz muayeneleri, smear (rahim ağzı kanser tarama testi), ultrasonografi’ yapıldığı yazdığını söyleyen öğrenciler, devlet hastanelerinde randevu bulmakta zorlanan, özel hastane içinse bütçesi olmayan kadınların bu testi ücretsiz olarak Mediko’da yaptırabildiğini anlattı.

Geçtiğimiz gün test yaptırmak için Mediko’ya başvuran bir öğrenciye artık SMEAR testi yapılmayacağı bilgisi verilirken okul yönetiminin, bir önceki gün doktorlara bütçe yetersizliği sebep gösterilerek artık testi yapmamaları uyarısında bulunduğu öğrenildi.

ODTÜ öğrencisi ve personellerine ise bu değişiklikle ilgili henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

SMEAR TESTİ NEDİR?

SMEAR testi, rahim ağzı kanserini ya da kanser öncüsü hücreleri teşhis etmek, rahim ağzındaki hücresel düzensizlik ve enfeksiyonları saptamak amacıyla yapılıyor. Kadınların, bu hastalıklardan koruyan HPV aşısına kolay ve ücretsiz ulaşımı olmadığı için jinekologlar, başta HPV aşısı olmayan kadınların bu testi düzenli olarak kontrol amaçlı yapılmasını öneriyor.