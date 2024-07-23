Odtü’de yaz okulu ders sayısı düştü

Haber Merkezi

Kamuda tasarruf paketinin etkileri yaz okullarına da vurdu. Evrensel’in haberine göre Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) de yaz okulu döneminde açılan ders sayısı yarıya düşürüldü. Mezun olacak birçok öğrenci ise Ders açılmaması nedeniyle okulu bir dönem daha uzatmak zorunda kaldı. Yaşananları, öğretim görevlilerinin maaşlarının artmamasının bir sonucu olarak değerlendiren öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Kamuda tasarruf tedbirleri dolayısıyla birçok üniversite yaz okulu açmayacağını bildirdi. ODTÜ’de daha önce yaz okulunda açılan derslerin birçoğu bu dönem açılmadı. Bu bölümlerden biri olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde de açılan ders sayısı geçen seneye kıyasla yarıya düşürüldü.