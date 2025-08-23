ODTÜ’lülere 19 Mart eylemleri soruşturması: Öğrenciler peş peşe ifadeye çağırılıyor

BirGün\Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan eylemler kısa sürede tüm ülkeye yayıldı.

Başkent’te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eylemlerin simge noktalarından biri oldu. Binlerce ODTÜ’lü günlerce eylem yaptı. Üniversite’nin kapısında kurulan polis barikatları ve TOMA’larla öğrencilerin kampustan çıkışına izin verilmedi.

Eylemlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ODTÜ öğrencileri hakkında 19 Mart eylemleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Birçok öğrenci Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından aranarak ifadeye çağırıldı.

ODTÜ Mezunlar Derneği’nden yapılan açıklamada da soruşturmaya tepki gösterildi.

Açıklamada, “Çok sayıda öğrenci arkadaşımız 19 Mart sürecinde eylemlere katıldıkları gerekçe gösterilerek Emniyet tarafından ifadeye çağırılıyor. Yine aynı süreçte gözaltına alınan öğrencilerimiz hakkında da davalar açılıyor. Anayasal haklarını kullanan öğrencilerimizin bu tür yöntemlerle baskı altına çalışılmasını kabul etmiyoruz. Avukat dostlarımızla birlikte bu sürecin takipçisiyiz. Öğrencilerimizin yanındayız. Asla yalnız yürümeyeceksin!” ifadeleri yer aldı.