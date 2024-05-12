"Ödül" denildi, ceza oldu: Konut mağdurları hakları için eylemde

Özyurtlar İnşaat’a ait İstanbul Esenyurt’ta bulunan Ödül İstanbul Sitesi’nde hak sahibi olanlar 14 yıldır mağduriyet yaşıyor. Özyurtlar Holding önünde eylem yapan yurttaşlar “Ödül diye satılan yer bize ceza oldu” dedi.

YUSUF İRİS

İstanbul Esenyurt'ta 2010 yılında Ukra İnşaat tarafından satışa çıkarılan ve Aralık 2012'de şirketin iflas erteleme istemesi nedeniyle yapımı duran 2 bin 560 konutluk Ukra City projesinin mağdurları, bu defa da projeyi devralan Özyurtlar firması tarafından mağdur edildiklerini belirterek eylem yaptı. Özyurtlar Holding önünde buluşan yurttaşlar, “Özyurtlar İnşaat mağdurlarıyız”, “Özyurtlar İnşaat paramı aldı evimi vermedi”, “Özyurtlar İnşaat pişmanlıktır”, “sözünü tut” ve “Ödül değil ceza alsın” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

"SESİMİZİ DUYUN"

Eylemde Özyurtlar Mağdurları adına konuşan Müyesser Dulundu evlerini istediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “2019’da teslim edilmesi gereken daireleri hâlâ Özyurtlar’dan alamadık. Dört buçuk yıl geçmiş sekiz bloklu siteden sadece ikisini teslim edebilmiş durumda. Bununla alakalı ‘Artık yeter evimizi verin’ diyoruz. Tamer Özyurt’la bugüne kadar çok görüşme yaptık ve sürekli oyalandık. En son geçen yıl görüşmemizde 2024’e girerken tüm siteyi bitirip çıkacağını söyledi. Biz bekledik, bu izni de verdik kendisine fakat yine sözünün arkasında durmadığı için tüm hak mağdurları sesini duyurmak istedi.”

"DAİREMİZİ TESLİM EDİN"

Mağdurlardan İnci Can, 2010 senesinde Ukra İnşaat’a ait olan bu projeyi reklamda gördüğünü ve 1+1 daire almak için bir kısmını peşin ödeyerek banka kredisi çektiğini anlattı. 2012-2013 aralığında teslim edilecek projenin 2012’de şirket sorunları nedeniyle iflas erteleme kararının ardından teslim edilmediğini ve inşaatların durduğunu belirten Can, şunları söyledi:

“Erteleme sonucunda proje Özyurtlar İnşaat’a teslim edildi. 2017 senesinde inşaatlar tekrar başladı, 2 sene sonra teslim alacağımız söylediler. Buraya geçerken tapularımızı alabilmek için hem fark ödedik hem de yasal haklarımızdan vazgeçeceğimize dair imza attık. 2024 senesi oldu ve hala teslim alamadık. Kendi sattıkları bloklardı bunlar ama diğer bloklar içerisinde de daire sattılar onları da teslim edemediler. Şimdi teslim edilecek 6 blok var ne zaman teslim edileceğini sürekli öteliyorlar. Şirket, müşterilerin elinden daireleri ucuza toplayıp, tekrardan satmak için çalışıyor. Aslında ödül denilen yer bize ceza oldu. Biz bir an önce dairelerimizin bitmesini ve teslim edilmesini istiyoruz.”