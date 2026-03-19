Ödül gibi atama: Özgür Özel'in 'Beyaz Toros' çıkışı yaptığı isme yeni görev

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı'na yeni atamalar yapıldı.

Kararnamede yapılan atamalarla, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasının ardından bakanlık bürokrasisi de sil baştan değişti.

İBB iddianamesinde imzası olan 6 savcıdan biri olan Cahit Cihad Sarı, Adalet Bakanlığı'na Personel Genel Müdürü olarak atandı.

Sarı, CHP lideri Özgür Özel'in İBB borsası yapmakla itham ettiği, "Beyaz Toroslu" savcı olduğunu iddia ettiği kişiydi.

Adalet Bakanlığı'ndaki üst düzey bürokratlar tamamen değişti. Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı atandı.

Aslancı, Kırklareli İğneada'daki Sisli Vadi isimli tesiste 6 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketi sırasında Kırklareli Başsavcısıydı.

Bu olaydan sonra, Yılmaz Tunç’un bakanlık döneminde Aslancı, Yargıtay Savcısı olarak atandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Çelebi Yılmaz atandı.

BEYAZ TOROS MAKETİ GÜNDEMİ

CHP lideri Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli olduğu dönemde Sarı'nın masasında "Beyaz Toros maketi" bulunduğunu söylemişti.

Özel, Sarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaların başında olduğunu da kaydetmişti.

Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında Silivri'de yaptığı basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit" suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, sosyal medyada savcıyı hedef alan paylaşımlar için de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Yeni kararnameyle, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yardımcısı olan Cahit Cihad Sarı, Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

ADALET BAKANLIĞI'NDA KAPSAMLI DEĞİŞİM

Adalet Bakanlığı'nda yapılan diğer atamalar şöyle:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Hazım Aslancı,

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne Erdinç Avşar,

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Çelebi Yılmaz,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mücahit Gülşen,

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Murat Tuzcu,

Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Murat Gülaç,

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na Yusuf Kılıç,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Murat Akınbingöl,

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Berkay Altuğ atandı.

ADALET AKADEMİSİ'NE YENİ BAŞKAN

Karar kapsamında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na Metin Yıldırım getirildi. Bu atamayla birlikte eğitim ve yargı alanındaki kurumsal yapıların yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor.