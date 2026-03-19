Ödül gibi atama: Özgür Özel'in 'Beyaz Toros' çıkışı yaptığı isme yeni görev
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı’nda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Personel Genel Müdürlüğü’ne CHP lideri Özgür Özel’in gündeme getirdiği “Beyaz Toros maketi” iddialarıyla anılan Cahit Cihad Sarı atandı. Ceza İşleri, Ceza ve Tevkifevleri ile Hukuk İşleri Genel Müdürlüklerine de yeni isimler getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı'na yeni atamalar yapıldı.
Kararnamede yapılan atamalarla, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasının ardından bakanlık bürokrasisi de sil baştan değişti.
İBB iddianamesinde imzası olan 6 savcıdan biri olan Cahit Cihad Sarı, Adalet Bakanlığı'na Personel Genel Müdürü olarak atandı.
Sarı, CHP lideri Özgür Özel'in İBB borsası yapmakla itham ettiği, "Beyaz Toroslu" savcı olduğunu iddia ettiği kişiydi.
Adalet Bakanlığı'ndaki üst düzey bürokratlar tamamen değişti. Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı atandı.
Aslancı, Kırklareli İğneada'daki Sisli Vadi isimli tesiste 6 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketi sırasında Kırklareli Başsavcısıydı.
Bu olaydan sonra, Yılmaz Tunç’un bakanlık döneminde Aslancı, Yargıtay Savcısı olarak atandı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Çelebi Yılmaz atandı.
BEYAZ TOROS MAKETİ GÜNDEMİ
CHP lideri Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli olduğu dönemde Sarı'nın masasında "Beyaz Toros maketi" bulunduğunu söylemişti.
Özel, Sarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaların başında olduğunu da kaydetmişti.
Bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında Silivri'de yaptığı basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit" suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, sosyal medyada savcıyı hedef alan paylaşımlar için de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
Yeni kararnameyle, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yardımcısı olan Cahit Cihad Sarı, Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.
ADALET BAKANLIĞI'NDA KAPSAMLI DEĞİŞİM
Adalet Bakanlığı'nda yapılan diğer atamalar şöyle:
ADALET AKADEMİSİ'NE YENİ BAŞKAN
Karar kapsamında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na Metin Yıldırım getirildi. Bu atamayla birlikte eğitim ve yargı alanındaki kurumsal yapıların yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor.
NE OLMUŞTU?
Resmi Gazete'deki atamaların tümü şöyle:
Adalet Bakanlığı:
Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar
Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım
Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim Taş
Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül
Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan Özçelik
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Çetin
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, görevden alındı.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Erdinç Avşar
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Çelebi Yılmaz
Personel Genel Müdürlüğüne Cahit Cihad Sarı
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mücahit Gülşen
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Mehmet Murat Tuzcu
Teftiş Kurulu Başkanlığına Murat Gülaç, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf Kılıç
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Murat Akınbingöl
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Berkay Altuğ
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Metin Yıldırım, atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara görevden alındı ve bu suretle boşalan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Alagöz atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Samiye Korkmaz getirildi.
Büyükelçiliklerde atamalar:
El Salvador Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şule Öztunç
Letonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu
Kolombiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emir Salim Yüksel
Kamboçya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mesut Özcan atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan atamalar:
Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, Neşat Onur Şanlı atandı.
Ayrıca karara göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 5. Bölge Müdürlüğüne Kemal Can
6. Bölge Müdürlüğüne Hakan Mumcuoğlu
9. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Çörtük
10. Bölge Müdürlüğüne Ali Bozkurt
13. Bölge Müdürlüğüne Akif Ümüzer
14. Bölge Müdürlüğüne Melikunnas Özkaya
2. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet Çiçek
11. Bölge Müdürlüğüne Resul Doğan getirildi.
Ticaret Bakanlığı'na yapılan atamalar:
İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşci, görevden alındı.
Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Akdemir ve Yakup Sefer
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Hak ve Veysel Çiftci
Personel Genel Müdür Yardımcılığına Buğrahan Manav, atanırken, Ticaret Bakanlığında açık bulunan, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Yapıcı
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Şenol Alkan
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ali Topçu getirildi.
Rektörlüklere yapılan atamalar:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Küçük atandı.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yaşar Ciğer atandı.