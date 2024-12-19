Ödül için başvuru vakti

Kültür Sanat Servisi

Mayıs Yayınları tarafından 30’uncusu verilecek olan Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülüne başvurular başladı. Bu yıl ödül, “Bir Şiiri İnceleme” alanında verilecek. Seçici kurulda, şairler Orhan Alkaya, Gökhan Arslan, Suat Çelebi, Zeynep Köylü, Kaan Tanyeri, Tuğrul Tanyol ve Rojhat Turgut yer alacak.

Kazananlar Mayıs Yayınları tarafından telif hakları dikkate alınarak "Bir Şiirin Söylediği 5" adlı ortak kitapta yer alacak.

Başvurular, 15 Mart’a kadar sürecek. Ödül töreni ise 10 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.