Ödül satana ihale verdiler

Belediye başkanlarına çakma UNESCO ödülü verdiği ortaya çıkan Adamor Araştırma Şirketi’ne Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 1,5 milyon TL’lik ihale verdiği öğrenildi. Ödül skandalı Sayıştay’ı bile şaşkına çevirmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 yılında BirGün’ün açığa çıkardığı sahte UNESCO ödülünün mimarı olan Yusuf Sunar’ın şirketi milyonluk ihale verdi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı 13 Haziran 2024’te “Türkiye Gençlik Endeksi Araştırması” adı altında bir ihale düzenledi. “İhaleyi istediğine verme yöntemi” olarak bilinen, Kamu İhale Kanunu’nun pazarlık usulüyle yapılan ihale, 1 milyon 495 bin TL bedelle Adamor Araştırma Şirketi’ne verildi.

Kısa bir süre önceye kadar Saadet Partisi’nde Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı olarak görev yapan Yusuf Sunar’ın sahibi olduğu Adamor Araştırma Şirketi 2020 yılında bir skandala imza atmıştı.

Birçok belediye başkanı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) ödül almadığı halde UNESCO'dan ödül aldığını açıklamıştı. 16 Ocak 2020 tarihinde Paris'te UNESCO'ya ait olduğu bildirilen bir binada düzenlenen törenden sonra bazı belediye başkanları “UNESCO’dan ödül aldıklarını” açıklasa da belediyeleri bu ödüllere merkezi Ankara'nın Balgat semtinde bulunan “Kent Araştırmaları Enstitüsü”nün "layık gördüğü" açığa çıktı. Ödül töreninin ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen çok sayıda gazete ve haber sitesi ile bazı televizyonlarda "UNESCO'dan ödül" başlıklarıyla haberler yapıldı.

"UNESCO ödülü" denilen ödüllerin Paris'te dağıtıldığı törenin organizasyonunu da Kent Araştırmaları Enstitüsü ile aynı adreste yer alan “Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi" yaptı. Ödül töreni için Paris'e giden başkanların çeşitli tutarlarda şirkete para ödediği ortaya çıktı. Ödül alan belediyeler arasında yer alan Osmangazi Belediyesi'nin şirkete 106 bin liralık ödeme yaptığı öğrenildi.

SAYIŞTAY BİLE ŞAŞTI KALDI

BirGün’ün ortaya çıkardığı bu skandaldan sonra Yusuf Sunar’a bağlı Kent Araştırmaları Enstitüsü ile Adamor Araştırma Şirketi bir daha belediye başkanlarına ödül vermedi. Ancak bu olay Sayıştay denetçilerini dahi şaşkına çevirdi. “Osmangazi Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nu” hazırlayan Sayıştay denetçileri, raporda tam 283 bin TL harcanan çakma ödül skandalına geniş bir yer ayırdı.

Belediye hesap ve işlemlerini inceleyen Sayıştay denetçileri hazırladıkları raporda, “Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi için ulusal bir enstitü tarafından verilen İdeal Kent Ödülünün, UNESCO Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan genel merkezinde düzenlenen bir törenle Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a verildiği görülmüştür. Anılan enstitünün web sayfasına bakıldığında Çankaya/Ankara merkezli olduğu görülmektedir. İdeal Kent Ödül töreninin niçin UNESCO’nun Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan genel merkezinde düzenlendiği anlaşılamamıştır. Söz konusu tören Türkiye'de düzenlenmiş olsa idi belediye bütçesinden daha az ödeme yapılmış olacaktı” ifadelerine yer verdi.

Sayıştay denetçileri çakma ödül skandalına ilişkin raporlarına şu değerlendirmeyi yaptı: “Ulusal enstitü tarafından verilen ödül UNESCO tarafından verilmiş imajı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ödül töreninin niçin UNESCO’nun Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan genel merkezinde düzenlendiği anlaşılamamıştır.”