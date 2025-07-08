Ödül tutuklu gazetecilere verildi

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’ne değer görülenler belli oldu.

Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında gazeteci-yazar Adnan Özyalçıner ve Tutuklu Gazetecilere, Kurum dalında ise Halk TV, Now TV, Sözcü TV, Tele 1, sosyal medyada yayın yapan Onlar TV, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü ve Özlem Gürses’e verildi.

TGC 2025 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 4 Temmuz 2025 Cuma günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı. Seçici Kurul’da bu yıl; Türkiye Yazarlar Sendikası 2. Başkanı Mustafa Köz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Doğan Şentürk, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, İstanbul Barosu’ndan avukat Nazan Moroğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.Osman Küçükosmanoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, T24 Yazarı Tuğrul Eryılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, iletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Nazan Moroğlu yazmanlığa Sibel Güneş seçildi. TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri her yıl Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olan 24 Temmuz’da sahiplerini buluyor.