Ödül verdiği şirket kaçak kat çıkmış!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ödül verdiği şirketin otelini kaçak olarak büyüttüğü tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Aralık 2017’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortaklaşa düzenlediği İstihdam Şûrası ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreni’ne katıldı.

Törende, iktidara yakınlığıyla bilinen iş insanları Erdoğan’dan ödül aldı. Erdoğan, Kilit Gruba da “Türk Turizminde en fazla istihdam sağladıkları” için ödül verdi. “Turizm İstihdam Oscar’ı Kilit Grubu’nun” başlığıyla haberleştirilen ödülü şirketin yönetim kurulu üyesi Taner Kilit aldı.

Sayıştay denetçileri, Erdoğan’dan ödüllü şirketin lüks otelini kaçak olarak büyüttüğü, ancak AKP’li belediye başkanının şirketi koruduğunu ortaya çıkardı.

44 ODA OLUŞTURULDU

Antalya’daki Aksu Belediyesi’nin 2023 Yılı Denetim Raporu’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 9 Eylül 2023 tarihinde Kemerağzı Mahallesi’ndeki beş yıldızlı Crystal Centro Otel’in çatı katında imar mevzuatına aykırı olarak 44 oda oluşturduğu bildirilmesine rağmen belediyenin işlem yapmadığı belirtildi.

Raporda şunlar sıralandı: “Proje ve eklerine aykırı yapı tespit edildiğinde önce idari para cezası uygulanmalı, aykırılık 30 gün içinde giderilmediği taktirde yıkım kararı alınmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 09 Eylül 2023 tarihinde 5 yıldızlı otel turizm işletmesi belgesi ile faaliyette bulunan tesiste denetim yapıldığı, yapılan denetimde tesisin çatı katında yapılan düzenlemelerle ince inşaat-tefriş ve dekorasyon işleri tamamlanmamış 44 adet oda olduğu tespit edilerek belediyeye bildirilmiştir. Nitekim söz konusu tespit Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da yapılıp gerekli işlemlerin yapılması için belediyeye bildirilmesine rağmen herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.”

PARK ALANINA ÇÖKTÜLER

Sayıştay denetçileri, oteller tarafından ‘park alanlarında’ sadece müşterilerinin kullanımına açık olacak şekilde spor sahalarının yapıldığı, çevrelerinin istinat duvarları ile kapatılarak kullanımlarına dahil edildiğini de tespit etti. Raporda şunlar da sıralandı:

668 KAÇAK YAPI

“Belediye encümeni tarafından İmar Kanunu’na aykırılığı sebebiyle yıkım kararı alınan yapıların incelenmesi neticesinde; 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yıkım kararı alınan toplam 731 adet yapının içerisinden sadece 18 adedinin yıkımının yapıldığı, 45 adedinin ruhsata aykırılıklarının giderildiği, kalan 668 adet yapının ise yıkım kararı alınmasına karşın yıkımının yapılmadığı tespit edilmiştir. -”

Öte yandan Sayıştay denetçilerinin skandallar zincirini sıraladığı rapor, önceki Aksu Belediye Başkanı AKP’li Halil Şahin’in dönemine ait. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise belediye CHP’ye geçti.