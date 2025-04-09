Ödüller tutuklu gençlere adandı

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törende 41 gazeteci ödülünü aldı. TGC Başkanı Vahap Munyar açılış konuşmasında “Gazeteciliğin özgür olmadığı topraklarda demokrasinin de yeşermediğini biliyoruz. Sansür, oto sansür, yayın yasakları, haberlere erişimin engellenmesi, ilan kesintileri, ifade özgürlüğüne zarar veriyor. Cezaevindeki tüm gazetecilerin, yazarların serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Törene 5 dalda ödül alan BirGün damga vurdu. "Simsarlara karşı yalnız bırakma" başlıklı araştırması ile "Araştırma Haberi Ödülü"ne layık görülen Sibel Bahçetepe, konuşmasında şöyle dedi: “Ödülün, depremde kaybettiğimiz hayatlara dikkat çekme konusunda bir adım daha atmamıza vesile olmasını diliyoruz. Daha adil bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz.”

"Sağlık Haberi Ödülü"nü kazanan Deniz Güngör’e ödülünü İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu verdi. Güngör şunları söyledi: “Bu ülkede bir insanın yaşayıp yaşamadığını bile eğip bükebilen bir düzenin içinde yaşıyoruz. Ödülümü tıpkı Gazete Duvar gibi Google’ın algoritma değişikliğiyle sesi kısılmak istenen tüm muhalif basın emekçilerine adıyorum. İkinci olarak, tutuklu öğrencilere adıyorum.”

“Sisteminizin mağduru yine kadınlar” başlıklı haberiyle "Sağlık Haberi Övgü" Ödülünü TGC Balotaj Kurulu’ndan Mesude Demir’in elinden alan İlayda Kaya, şunları söyledi: “Bu haber sadece bir veri ihlali değil, kadının iradesinin yok sayıldığı bir sistemin göstergesiydi. Amacım görmezden gelinen bir gerçeği görünür kılmaktı.” Değer görüldüğü "İç Sayfa Övgü’ ödülünü TGC YK üyesi Uğur Güç’ün elinden alan Özgür Çeliktürk ise “Bu ödülün hikâyesi, bir bilgisayar başında değil, yerin metrelerce altında başlıyor. Ben sadece o emeği görünür kılmaya çalıştım” dedi.

“Cinsel saldırılarda kaçak ilaç oyunu” haberi ile "Kadın Haberi Ödülü"nü Ayşegül Aydoğan Atakan’dan alan Sarya Toprak ise "Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir öğrenciyim. 300’ü aşkın sıra arkadaşım anayasal haklarını kullandığı için hukuksuzca tutuklandı. Ödülümü sevgili arkadaşım Utku Özay nezdinde tüm tutuklu öğrencilere adıyorum” dedi.