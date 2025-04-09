Ödüllere başvuru başladı

Kültür Sanat Servisi

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin bu yıl onuncusu düzenleniyor. Bu yıl ilk kez ‘senaryo’ alanında da ödül verilecek olan yarışmaya başvurular 23 Haziran’a kadar sürecek.

Yarışmaya katılacak şair, yazar ya da yayınevleri, hangi kategoriden aday olduğunu belirten imzalı bir yazı ve kısa özgeçmişin yanı sıra www.tilahan.org sitesinden doldurdukları katılım formuyla Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’na başvuru yapabilirler.



