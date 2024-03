Ödüllü filmler festivalde izleyiciyle buluşacak

Ödüllü filmler 43. İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan'da düzenlenecek 43. İstanbul Film Festivali, Berlin Film Festivali'nin ödüllü filmlerine yer verecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 74. Berlin Film Festivali'nden ödül alan filmlerin Türkiye'deki ilk gösterimleri festivalde gerçekleşecek.

74. Berlin Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülüyle dönen Nelson Carlos De Los Santos Arias'ın "Pepe" filminin yanı sıra "A Traveler's Needs", "The Empire", "My Favourite Cake", "Suspended Time", "Black Tea", "Gloria!" ve "Seven Veils" filmleri İstanbullu sinemaseverlerle buluşacak.