Ödüllü yarışmada torpil şüphesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Proje Destek Ofisi tarafından 24 Nisan 2025 tarihinde “Genç Beyinler Büyük Fikirler” başlıklı bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik yenilikçi bir proje olduğu duyuruldu. Para ödüllü yarışmayı düzenleyen ofisin koordinatörün ekibine 5 ödül verilmesi dikkat çekti. Yarışmaya kazanan kişilerin düşük puan aldığı iddia edildi.

Proje Destek Ofisi Koordinatörü olan ve aynı zamanda yarışmanın da Değerlendirme ve Düzenleme Kurulunda yer alan Doç. Dr. Güven Akçay’ın kendi soyadından oluşturduğu “Akçay Project Team” isimli grubun tam 5 farklı ödül aldığı öğrenildi. Akçay bu sonucu sosyal medya hesabından, “Akçay Project Team ekibinin proje pazarı başarısı. 7. Bolu-Düzce Ar-Ge Proje Pazar ve Genç Beyinler Büyük Fikirler Yarışması’ndan toplam 5 ödüle layık görüldük” şeklinde duyurdu.

Yarışmanın sonucunu Akçay kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

BAŞKA KİŞİLER KAZANDI İDDİASI

Yarışmanın sosyal bilimler kategorisinde değerlendirme kurulunda yer alan bir akademisyen, yarışma sonuçlarıyla ilgili olarak dilekçeyle bilgi edinme değerlendirme kuruluna başvuruda bulundu. Yarışmayı kazanan kişilerin değerlendirmede daha düşük puan aldığı, gerçekten dereceye girenlerin başka kişiler olduğu iddia edildi.

Talep yazısında, “24 Nisan 2025 tarihinde hakem olarak sosyal bilimler ön lisans kategorisindeki eserleri tek bir değerlendirme formu olarak bize verilen Google Anket formunda değerlendirdim. Her kategorideki ödüller açıklandığında Fen, Sosyal ve Sağlık bilimleri hakemleri olarak verdiğimiz puanlama dışında ödül sıralamasının olduğunu fark ettik. Ben de kendi değerlendirdiğim Sosyal bilimler ön lisans kategorisinde en düşük puan verdiğim eserin Sosyal bilimler genel değerlendirme sıralamasında üçüncü olduğunu öğrendim. Tarafımca yapılan ölçme sonuçlarına göre daha yüksek puana sahip eserlerin ödül almamaları sıralamanın objektif yapılmasına dair ciddi şüphe uyandırmaktadır, Fen, Sağlık ve Sosyal bilimlerinin diğer hakemleri ile görüştüğümde de diğer hakemler verdikleri puanlamaya uygun olmayan bir ödül sıralaması ile karşılaştıklarını belirttiler” denildi.

Yazıda, “İşin dikkat çeken tarafı tüm üniversitelerden gelen eserler arasında Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler kategorisinde ödül alan tüm proje örneklerinin danışmanı Güven Akçay ve kendisinin soyadını vererek oluşturduğu AKÇAY Project Team üyelerinden oluşmasıdır. Bu durum çok ciddi şüphe uyandırmaktadır” ifadelerine yer verilirken, yarışmayla ilgili düzenlenen belgelerin ve puanlamaların kendisine ulaştırılmasını talep etti.

Akademisyene verilen cevapta ise, söz konusu bilgi ve belgelerin, hakemlerin açık rızaları bulunmadığı ve paylaşımın kamu yararı gözetmediği gerekçesiyle paylaşılması reddedildiği bildirildi. Ayrıca yarışmaya katılan ve dereceye giremeyen öğrencilerin de CİMER’e başvuruda bulunduğu öğrenildi.