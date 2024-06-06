Ödülü alan Turist Ömer selamı çaktı

Haber Merkezi

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin 25.’si törenle sahiplerini buldu. Tiyatro Onur Ödülü Göksel Kortay’a verildi. İstanbul Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) düzenlenen tören Sadri Alışık Akademi’si öğrencilerinin dans gösterisi ile başladı.

Gecede, Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü Serpil Tamur, Kerem Alışık’ın elinden aldı. Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, "Sadri Alışık Ödüllerinin 25.’si.. Tam çeyrek asır, dile kolay. Ne garip ana oğul iki kanayan yüreğin acısından doğan bu ödüllerin 1.’sini düzenlerken 25.’sini değil yapabilmek düşünmek bile bir asır kadar uzaktı" dedi.

Törende Nur Sürer/Cici, Cem Davran/Hayat filmindeki rolüyle sinemada en iyi yardımcı oyuncu ödüllerini aldı. Sinemada yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülü Suna filmiyle Nurcan Eren'e giderken, Ahmet Varlı/Kör Noktada filmindeki rolüyle sinemada en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Tiyatroda yılın en başarılı kadın oyuncusu Gönül'deki rolüyle Hazar Ergüçlü oldu. Erkan Kolçak Köstendil ise yine Gönül filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Sinema Onur Ödülü ise Şener Şen'in oldu.