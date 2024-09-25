Odun kesmek için araziye giden yaşlı adam yaralı halde bulundu



Olay, ilçeye bağlı Tutaş kötünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Salif Kaya (80) odun kesmek için traktörüyle araziye gitti. Kaya’dan uzun süre haber alamayan eşi köy azası İbrahim Arslan komşularına haber verdi. Köylülerin aramaları sonucu Kaya, Denizören mevkiindeki dere yatağının ağaçlık bölümünde hareketsiz bulundu. Kaya’nın yaralı olduğunu fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Kaya’nın bulunduğu bölgeye yol olmaması üzerine köylüler Kaya’yı 500 metre sedye ile bir arazi aracına taşıdı buradan da araçla ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.