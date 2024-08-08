Odunpazarı Zabıta Müdürlüğü’ne ait araçların lastiklerini kesen kişi tutuklandı

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ait araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ait araçların lastiklerini kestiği suçlamasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu P.N. çkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi’ndeki yabancı uyruklu P.N’nin işlettiği lokantaya gitmiş, ekiplerin yaptıkları kontrollerde iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenmişti.

İş yerinin mühürlenmesi işlemi sırasında P.N'nin zabıta ekiplerine sözlü saldırıda bulunduğu belirtilirken, söz konusu iş yeri mühürlenmişti.

Olayın ardından gece saatlerinde belediye hizmet binasının yanında park halinde bulunan birçok aracın lastikleri kesilmişti. Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, 6 zabıta hizmet aracının 9 tekerinin kesildiğini belirlemişti.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan P.N. isimli kişi, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.