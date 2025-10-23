OECD enflasyonunda zirve yine Türkiye’nin

Haber Merkezi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 23’üncü Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 3,23 ile G20’de en yüksek seviyeye ulaşırken yıllık bazda da Arjantin’i geride bırakarak OECD ülkeleri içinde ilk sıraya yerleşti.

Temmuz ayından itibaren mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon oranları ortalama yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti. TEPAV raporu, ekim ayı verilerinin de yüksek gelmesinin beklendiğini ve enflasyon beklentilerinde bozulmanın sürdüğünü vurguladı. Piyasa katılımcıları 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,1’e yükseltmiş durumda.

TEPAV, raporun "not" bölümünde enflasyonla mücadelede kalıcı başarı için kapsamlı bir programın hayata geçirilmesini öneriyor. Bu kapsamda adil ve hızlı bir yargı sistemi, hukukun üstünlüğü, vergi reformu, bütçe açığını azaltıcı önlemler ve fiyatlama davranışlarında yapısal iyileştirmeler öncelikli adımlar arasında yer alıyor. Notta ayrıca, politika faizi olan haftalık repo faizinin yüzde 40,5’te sabit tutulması ve gecelik faizlerde değişiklik yapılmaması tavsiyesi yinelendi.