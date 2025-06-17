OECD: Kuralığın maliyeti artıyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dünyada kuraklığın insani ve ekonomik maliyetinin keskin şekilde arttığını ve 2035'te yaşanacak kuraklık maliyetinin bugüne kıyasla en az yüzde 35 daha yüksek olacağını bildirdi.

OECD'nin "Küresel Kuraklık Görünümü: Eğilimler, Etkiler ve Daha Kurak Bir Dünyaya Uyum Sağlama Politikaları" başlıklı yeni raporuna göre, son 120 yılda küresel çapta kuraklıktan etkilenen kara alanı iki katına çıktı.

YER ALTI SULARINDA ALARM VERİCİ DÜŞÜŞ

Dünya üzerindeki kara alanlarının yüzde 37'sinde 1980'den beri önemli düzeyde toprak nemi kaybı yaşandı. Dünya genelindeki su çekiminin yüzde 75'inden fazlasını sağlayan yer altı suyu kaynaklarının yüzde 62'sinde 2000 yılından beri su seviyeleri düşüş gösteriyor.

YÜZDE 40’LIK ALAN DAHA SIK KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA

Son yıllarda gezegenin yüzde 40'ı daha sık ve yoğun kuraklık yaşarken, kuraklık yalnızca tarımda değil, ticaret, sanayi ve enerji üretimi gibi pek çok sektörde verim kayıplarına yol açıyor.

İNSANİ ETKİLER DERİNLEŞİYOR

Etkisini birçok alanda hissettiren kuraklığın insani ve ekonomik maliyeti de keskin şekilde artıyor. Kuraklık, afet kaynaklı ölümlere yol açarken, yoksulluk, eşitsizlik ve yerinden edilme koşullarını kötüleştiriyor.

KURAKLIĞIN MALİYETİ İKİ KATINA ÇIKTI

Bu kapsamda, OECD'nin hesaplamalarına göre, bu yıl yaşanacak ortalama bir kuraklık olayının 2000'deki şartlara kıyasla en az iki kat daha maliyetli, 2035'te yaşanacak bir ortalama kuraklık maliyetinin ise bugüne kıyasla en az yüzde 35 daha yüksek olacağı öngörülüyor.

OECD’DEN HÜKÜMETLERE ACİL EYLEM ÇAĞRISI

OECD, hükümet kurumlarının, gelişen kuraklık riskine karşı öngörülü, önleyici ve uyum sağlayıcı biçimde derhal ve koordineli hareket etmesi, zararların sınırlandırılması, toplumların ve ekonomilerin kuraklığa karşı dayanıklılığını artırarak toparlanma kabiliyetinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: SU GERİ KAZANIMI, DAYANIKLI TARIM VE VERİMLİ SULAMA

Su geri kazanımı ve yağmur suyu hasadı gibi yenilikçi yöntemlerin yanı sıra kuraklığa dayanıklı tarım ürünlerinin teşviki ve düzenleyici çerçevenin bu doğrultuda uyumlu hale getirilmesi ve daha verimli sulama sistemlerinin kurulması gibi çözümlerin, kuraklığın etkilerini azaltabileceği değerlendiriliyor.

OECD: KOORDİNELİ POLİTİKA ADIMLARI ŞART

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, rapora ilişkin değerlendirmesinde, giderek artan kuraklık risklerine karşı, hükümetler, sektörler ve ülkeler arasında koordineli politika adımları atılması gerektiğini belirterek, "Bu, gıda güvenliği, sağlık, enerji, ulaşım, tarım, barış ve güvenlik üzerindeki etkilerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Su, ekosistemler ve araziyi sürdürülebilir şekilde yönetmeye yönelik pratik çözümler, kırılganlığı azaltabilir, hazırlığı artırabilir ve kuraklıkların ekonomik etkilerini hafifletebilir." ifadelerini kullandı.