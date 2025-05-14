OECD raporu: Türkiye sahte ürün ticaretinde dünya ikincisi

Dünya çapında sahte ürün ticareti her geçen yıl daha da artıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) 2024’te yayımladığı son rapora göre, 2020-2021 döneminde Türkiye sahte ürün ticaretinde ikinci sırada yer aldı.

İLK SIRA ÇİN'DE

Dünya Gazetesi'nden Şeyda Uyanık'ın haberine göre, raporda ilk sırayı Çin aldı. Dünyada tüm el konulan ürünlerin yüzde 45’i Çin menşeli oldu.

Türkiye ise daha önce, menşei ekonomileri listesinde daha yüksek bir konumda olurken, son verilerde 2020'ye kıyasla 2021'de ele geçirilen sahte malların toplam değerindeki ülke payında bir düşüş olduğu görüldü. Buna karşılık, Çin ve Hong Kong'un (Çin) ele geçirilen sahte malların toplam değerindeki payları arttı.

OECD’nin ayrı bir analizinde de ülkelerin sahte ürün ihracatına olan “yatkınlığına/eğilimine” bakıldığında, Türkiye’nin bu endekste de Hong Kong ve Lübnan ile ilk üçü paylaşıyor. Suriye, Andorra ve Arnavutluk da bu alanda öne çıktı.

SAHTE MALLARIN BEŞTE BİRİ TRANSİT GEÇİŞTE YAKALANIYOR

2023 yılına ait gümrük verilerine göre, yapılan tüm sahte ürün yakalamalarının yüzde 19’u transit geçişlerde, yüzde 21’i ithalatta ve yüzde 26’sı da antrepolarda gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye’nin sadece bir menşe ülke değil, aynı zamanda küresel sahte ürün ticaretinin kavşak noktası olduğunu ortaya koydu.