OECD, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye için 2025 yılı enflasyon ve büyüme tahminlerini revize etti.

OECD, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e çıkardı.

Kurum, Türkiye için 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirdi. Enflasyon tahminini ise yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye yükseltti.