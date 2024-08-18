OECD verileri: Türkiye enerji enflasyonunda ilk sırada!

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'nin enerji enflasyonunda ilk sırada olduğunu ifade etti.

Bakırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın sürekli enflasyonda en kötünün geride kaldığını söylese de verilerin öyle söylemediğine dikkat çekti.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) çalışmasını aktaran Bakırlıoğlu, Türkiye'nin haziran ayında enerji enflasyonunda yüzde 89.8 ile lider ülke olduğunu kaydetti. Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’yi yüzde 18.3 ile Kolombiya, yüzde 15.1 ile Belçika takip etmekte. OECD’nin yapmış olduğu çalışmada OECD ülkelerinde haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre enerji fiyatları yüzde 2.3 artış göstermiş. Avrupa bölgesinde ise bu oran sadece binde 2. Tabloya baktığınız zaman 38 OECD ülkesinin 16'sında enerji endeksinin bir önceki yıla göre azaldığını görüyoruz. Birleşik Krallık'ta endeks yüzde 16.1, İsveç’te yüzde 12.8, Lİtvanya’da ve Norveç’te ise yüzde 10.7’lik bir düşüş söz konusu.”

"ENERJİ ENFLASYONU ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Bakırlıoğlu, mayıs ayına göre haziran ayı enerji enflasyonunda tüm ülkelerde olduğu gibi bir azalış söz konusu olduğunu ancak bunun kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Bakırlıoğlu, şunları ifade etti:

"Önümüzdeki aylarda artış devam edecek çünkü bilindiği gibi geçtiğimiz mayıs ayında tüm meskenlere uygulanan 25 m3 lük bedava doğalgaz uygulamasına son verilmişti. Bunun üstüne 1 Ağustos’tan itibaren doğalgaz bedeline yüzde 38’lik bir zam geldi. Bu da faturalara yaklaşık yüzde 25’lik artış demektir. Benzer şekilde elektrik tarifelerine de temmuz ayında yüzde 38’lik zam geldiği düşünüldüğünde önümüzdeki aylarda da ülkemizdeki enerji enflasyonu artmaya, dünyadaki eğilimden farklılaşmaya devam edecek."

"EN ÖNEMLİ NEDEN VERGİ"

Bakırlıoğlu, enerji enflasyonundaki artışın bu denli yüksek olmasının nedeninin enerji bedellerindeki artıştan kaynaklanmadığını belirterek, “Akaryakıtta mesela...Benzin ve mazot fiyatlarında bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50’lik bir artış olmuş. Oysa ürün bedelindeki artış sadece yüzde 18. artışın sebebi bilhassa maktu ÖTV’ye gelen zam. Akaryakıtta vergi yükü her geçen gün artmakta. 2022 yılında bir litre benzinde vergi yükü yüzde 25’ti. Bu rakam 2023 temmuzunda yüzde 33’e, 2024 temmuz ayında ise yüzde 41.7’ye çıkmış durumda. Yani akaryakıt fiyatlarındaki artışın önemli bir kısmı vergilerden kaynaklanmakta” değerlendirmesini yaptı.

"KAYNAKLAR DAĞITIM ŞİRKETLERİNE"

Bakırlıoğlu, benzer durumun elektrik tarifeleri için de geçerli olduğunu kaydetti. Temmuz ayı içinde meskenlere yüzde 38’lik bir zam geldiğini anımsatan Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Oysa mesken tarifesi (günlük 8kWh altı kullanım) 48 kuruştan 49 kuruşa çıkmış, artış sadece yüzde 2. Dağıtım bedelindeki artış ise yüzde 60 olarak gerçekleşmiş. Yani yüzde 38’lik artışın nedeni enerji bedeli artışı değil. Zammın nedeni dağıtım şirketleri. Ülkenin her yerindeki vatandaşlar elektrik kesintilerinden dolayı isyan noktasına gelmişken dağıtım şirketlerine önemli bir kaynak aktarılmakta. Yani enerji enflasyonundaki liderliğimizin en önemli nedeni her geçen gün artan vergi ve artık kambur haline gelen yandaşların yükünden kaynaklanmakta.”