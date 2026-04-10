OECD’den Türkiye raporu: Dikkat çeken emeklilikte yaş talebi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Büyüme ve Rekabetçiliğin Temelleri 2026 raporunun Türkiye bölümünde dikkat çeken tespitler ve öneriler yer aldı.

Raporda emeklilik yaşının artırılması istendi.

"GEÇ EMEKLİLİĞE YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILMALI"

Raporda şunlar denildi:

"Türkiye'deki yaşlılık aylığı sistemi, emeklilik yaşı ve ödeme miktarları açısından nispeten cömert, ancak finansmanı yüksek sosyal sigorta primlerine dayanmaktadır. Bu da işgücüne katılımı caydırmaktadır. Sıkı istihdamı koruma mevzuatı da iş yaratmayı engellemektedir. Özellikle, belirli süreli ve geçici iş sözleşmeleri kapsamında istihdam olanakları sınırlıdır.

Emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağlayarak ve geç emekliliğe yönelik ikramiyeler sağlayarak çalışma ömrü daha da uzatılmalı.

Emeklilik sisteminin genel olarak yeniden dengelenmesi kapsamında, emeklilik katkı paylarının (sosyal güvenlik primlerinin) azaltılması yoluyla vergi yükü düşürülmeli.

Daimi iş sözleşmeleri daha esnek hale getirilmeli ve belirli süreli ve geçici sözleşmelerin kapsamı genişletilmeli."