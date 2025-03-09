Öfke ateşini sokakta yaktık

HABER MERKEZİ

Sokakta, işyerinde, bir restoranda… En çok da evinde… Baskıya ve şiddete karşı mücadele eden kadınlar dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sokakları doldurdu, direniş ateşini yaktı.

Tüm yasaklara ve engellere rağmen Van’dan İzmir’e, Hatay’dan Edirne’ye Türkiye’nin her kentinde kadınlar özgürlük, eşitlik, laiklik en çok da yaşam hakkı için eylem yaptı.

Baskı ve zorbalıklara, şiddete karşı boyun eğmeyeceklerini vurgulayan kadınlar, iktidarın politikalarına tepki göstererek dinci ve gerici kuşatmaya karşı tüm güçleriyle direneceklerini bir kez daha haykırdı. Gün boyu süren mitinglerle ve Feminist Gece Yürüyüşleri’yle sokaklarda direniş ateşini yakan kadınlar ataerkiye karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İSTANBUL

İstanbul’un birçok ilçesinde gün boyu eylemler yapıldı. Eylemin ilk adresi Kadıköy oldu. Büyük Kadın Buluşması'yla bir araya gelen binlerce kadın miting için Süreyya Operası ve Boğa önünde buluşarak İskele Meydanı'na doğru yürüdü. Dövizler eşliğinde yürüyen kadınlar, "Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması" sloganı attı. Bu esnada bazı sokaklarda kadınlara polis ekipleri müdahale etti ve en az 9 kadın gözaltına alındı. Kadınlar “Gözaltılar serbest bırakılana kadar mücadeleye devam!” sloganı atarak gözaltılara tepki gösterdi. Öte yandan 7’si akşamı İstanbul Valiliği emriyle polis tüm sokakları demir barikatlarla kapattı. Tüm engellemelere rağmen kadınlar akın akın Taksim’e çıkmaya çalıştı. Ayrıca İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü yasağı kararına ilişkin olarak idari işlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtıklarını açıkladı.

EGE

Ege Bölgesi’nde Muğla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla başta olmak üzere kentlerde kadınlar sokaklara çıktı. Kadınlar, iktidarın saldırılarına ve yarattığı güvencesizliğe karşı fabrikalarda, işyerlerinde mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi. Ortaca Kadın Platformunun çağrısıyla buluşan Muğlalı kadınlar, Tayfa Restoran önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kadınlar, “Bugün dünyanın dört bir yanında, kadınların elleri eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinin etrafında birleşiyor. Bulunduğumuz her yerden, umudu, direnci, sabrı, örgütlü mücadele ile dayanışmamızı gönderiyoruz” dedi.

GÜNEY DOĞU

Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı’ndaki mitingin yapıldığı alana, saatler öncesinden kadınların taleplerini dile getiren pankartlar asıldı. Kadınlar, geleneksel kıyafetleriyle halay çekerek ve slogan atarak miting alanına geldi. Burada konuşan DEM Partili ve kadın hareketinin önemli isimlerinden Gültan Kışanak, "Kadının iradesini kabul etmeyen bir demokratik toplum inşa edilemez. Genç kadınların, özgürlük ve eşitlik konusunda kendilerini yetiştirmeleri, iradelerini açığa çıkarmaları, bu mücadeleye öncülük etme konusunda iddiasını ortaya koymalıdır. Özgürlüğe, eşitliğe yürüyün” dedi.

DERSİM

Dersim'de binlerce kadın bir araya gelerek alkış ve zılgıtlar eşliğinde eylem yaptı. Sanat Sokak’ta buluşan kadınlar "Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son", "Jin, jîyan, azadî" dövizleri taşıyarak Dersim'de kaybolan Gülistan Doku'nun fotoğraflarını taşıdı.

KARADENİZ

Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon’da eylemler yapıldı. Çorum’da yapılan açıklamada "Binlerce suçluya, uyduruk aflarla sokaklarda dolaşan, her an suç işlemeye meyilli psikopatlara karşı yaşamlarımızı savunmaya devam ediyoruz" denildi.

ANKARA

Kadınlar Kolej Metro durağından Güvenpark’a yürüyerek eylem yapmak istedi. Kadınların yürüyüşüne polisler engel oldu. Kadınlar, bir süre Mithatpaşa Caddesi’nde oturma eylemi gerçekleştirirken barikatın kaldırılması ve yolun açılması için caddeyi trafiğe kapattı. Kadınlar polis barikatının kaldırılmasını ve yürüyüşlerine izin verilmesini talep ederken kadınlara anons yapan polis, yolun trafiğe açılmasını, kadınların kaldırıma çıkmasını istedi. Yolu tek taraflı olarak trafiğe açan kadınlar açıklamalarını burada gerçekleştirdi.

AKDENİZ

Akdeniz’de ise Mersin, Adana, Antalya, Burdur, Hatay illerinde kadınlar eylem yaptı. Mersin’de Özgür Çocuk Parkı'nda bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada kadınların OVP ile düşük ücretle sendikasız işlere mahkûm edildiğini, bugün hâlâ kadınların ağır çalışma koşullarına, eşitsizliğe ve ekonomik güvencesizliğe maruz kaldığını ifade edildi. Açıklamada, "Kapitalist sistem, kadın emeğini sömürmeye devam ediyor. AKP iktidarı da dinci-gerici politikalarıyla bu eşitsizliği daha da derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.