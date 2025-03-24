Öfke seli sınırları da aştı

Dış Haberler

Saray’ın hukuksuzlukları dünyanın da bir numaralı gündemi haline gelirken birçok ülkede Türkiye’deki protestolarla dayanışma eylemleri sürüyor. Fransa’dan Avustralya’ya, İtalya’dan ABD’ye birçok ülkede düzenlenen eylemlerde Saray’ın hukuksuz uygulamaları ve İBB Başkanı ile birlikte birçok ismin tutuklanması protesto edildi.

Yurtdışındaki yurttaşlar da CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde tutuklanan İmamoğlu’na destek olmak için sandık başına gitti.

İTALYA

İtalya’nın farklı kentlerinde binlerce kişi İmamoğlu’na ve Türkiye’deki eylemlere destek için meydanlara indi. Floransa, Torino, Milano ve Bologna’da düzenlenen eylemlerde tek adam rejimi protesto edildi.

Floransa’daki Piazza Santa Maria Novella meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi yaşananlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “İmamoğlu’nun siyasi saiklerle tutuklanması, basına yönelik baskılar ve muhalefetin sistematik bir şekilde susturulmaya çalışılması, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada demokrasiden yana olan herkesi kaygılandırıyor” denildi.

Floransa

Bologna kentindeki Bologna Üniversitesi’nin kampüsünde düzenlenen eylemde göstericiler Türkçe ve İtalyanca “Her yer Taksim her yer direniş”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı.

Bologna

FRANSA

Paris ve Strasbourg’da CHP Fransa örgütünün çağrısıyla protesto gösterileri düzenlendi. Strasbourg’da cumartesi günü düzenlenen eylemde protestocular “Fransa’dan ODTÜ’ye selam, direnişe devam” döviziyle desteklerini iletti. Paris’te cumartesi ve pazar günleri, protestoların merkezi olarak bilinen Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, “Saray darbesine” tepki gösterdi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup bir ağızndan şarkı söyleyerek sloganlar atarken Türkiye’deki protestolara katılanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı. CHP Paris Birliği, protestoların önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi.

Paris

İNGİLTERE

CHP Londra örgütünün yanı sıra 30’a yakın siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 22 Mart’ta Trafalgar Meydanı’nda eylem düzenlendi. İngiltere’deki destek eylemlerinin süreceği vurgulandı. Ayrıca, meydana sembolik bir ön seçim sandığı kurularak katılımcıların oy kullanması sağlandı.

ALMANYA

Almanya’da da İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’tan bu yana protestolar sürüyor. Almanya’nın birçok kentinde yüzlerce ve binlerce kişinin katıldığı protesto etkinlikleri gerçekleştirildi. Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt, Kassel, Darmstadt ve daha birçok kentteki protestolara CHP’nin bu kentlerdeki yerel örgütlenmelerinin yanı sıra başta SPD ve Sol Parti (Die Linke) olmak üzere Alman partileri, milletvekilleri ve yerel yöneticiler de destek verdi.

Frankfurt

HOLLANDA

Hollanda’nın Amsterdam kentinde yüzlerce kişi İmamoğlu’na destek için yürüyüşe katıldı. Beursplein’de bir araya gelen topluluk daha sonra faşizm karşıtı büyük mitinge katıldı.

ABD

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ABD’nin birçok kentinde de protesto edildi. New York, Los Angeles ve Miami şehirlerindeki protestolara genç yaşlı çok sayıda kişi katıldı. New York’taki Zucotti Park’ta cumartesi günü gerçekleşen gösteride eylemciler “İmamoğlu’na özgürlük”, “Direnişe devam” sloganları attı.

AVUSTRALYA

Avustralya’nın Melbourne kentinde 2 binden fazla kişinin katıldığı gösteride eylemciler “Faşizme karşı omuz omuza”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

Melbourne

KANADA

Kanada’nın pek çok yerinde protesto gösterileri düzenledi. Başkent Ottawa, Montreal, Toronto, Halifax, Vancouver ve Calgary şehirlerinde de binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.