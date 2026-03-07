Öfkemizle sokağa çıkıyoruz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi dünyanın dört bir yanından kadınlar; sömürüye, şiddete, savaşa ve erkek egemenliğine karşı seslerini yükseltmeye hazırlanıyor. Kadınlar; artan şiddet ve hak ihlallerine karşı mücadeleyi büyütmek için sokaklara çıkma çağrısı yaparken, savaşların ve toplumsal eşitsizliklerin kadınların yaşamını daha da ağırlaştırdığına dikkat çekiyor. Türkiye’de ise son dönemde kadın hakları ve laiklik üzerine artan tartışmaların ardından kadınlar, artan baskılara karşı seslerini yükselteceklerini söylüyor.

YASALAR UYGULANMALI

DİSK Kadın Komisyonu dün Çalışma Bakanlığı önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 8 Mart’ın yalnızca bir anma günü değil; sömürüye, eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele günü olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, “Bugün dünyanın pek çok yerinde savaşların ve çatışmaların en ağır yükünü de yine kadınlar taşıyor. Savaşlar yaşamları yıkıyor, yoksulluğu derinleştiriyor ve kadınların hayatlarını daha da güvencesiz hale getiriyor. Bu nedenle barış talebi, kadınların en temel taleplerinden biridir. Biz kadınlar hayatın her alanında eşitsizlikle ve ayrımcılıkla yüz yüzeyiz. Siyasal iktidarın yıllardır sürdürdüğü piyasacı, otoriter ve cinsiyetçi politikalar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor, kadın emeğini değersizleştiriyor ve kadınları eve hapsetmeye çalışıyor. Haklarımızı geri alacağız. Özgürlük ve eşitlik için örgütleneceğiz” dedi. DİSK’li kadınlar taleplerinden bazılarını şöyle sıraladı:

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa uygulanmalı.

25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Türkiye Hükümeti tarafından onaylanmalı.

Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmeli.

Aydın Emek ve Demokrasi Güçleri de dün Sevgi Yolu’nda gün kapsamında basın açıklaması yaptı. Venezuela’dan Afganistan’a, İran’dan Filistin’e, Rojava’dan Ukrayna’ya kadar pek çok coğrafyada yaşam mücadelesi veren kadınların ortak bir kaderi paylaştığı ifade edilen açıklamada “Aynı kara düzenin içinden birbirimize uzanıyoruz. Karanlık bu yüzden çatırdıyor. Kara düzeninizi kadınlar yıkacak” dedi. Dev Sağlık-İş ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi kadınlar ise Mersin Üniversitesi Hastanesi poliklinik kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Kadınlar, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve personel eksikliğinin iş yükünü artırdığını vurgulayarak, sağlıkta şiddetin de özellikle kadın emekçileri hedef alındığı ifade etti. İnsan Hakları Derneği Merkezi Kadın Komisyonu da ülke genelindeki şubelerle eş zamanlı bir eylem gerçekleştirdi. Kadınlar, haklarına yönelik şiddete ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Komisyon, İstanbul’da İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında siyasal iradeye çağrıda bulundu. Açıklamada kadına şiddete karşı etkili mücadele için İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi çağrısı yaptı.

KADINLARIN HAKLARI ASLA PAZARLIK KONUSU OLAMAZ

8 Mart’a ilişkin yapılan açıklamalardan bazıları şöyle:

Bursa Barosu: Biz; fabrikalardan kampüslere, adliye koridorlarından mutfaklara kadar hayatın her alanında emeği olanlarız. Şiddet bir kader değil, bir yönetim tercihidir. Faillere ideolojik bir konfor alanı sunanlar ve yargı paketlerinde kadın haklarını pazarlık konusu yapanlar; bu yıkımda payınız olduğunu biliyoruz. Kadınlar öldürülürken sizin sessizliğiniz, en gürültülü suç ortaklığınızdır.

Elektrik Mühendisleri Odası: "Aile Yılı" projesi altındaki politikalar kadınları ataerkil aile kurumunun duvarları arasına hapsediyor. Dinci gerici referanslarla meşrulaştırılan her düzenlemenin ve her söylemin doğrudan hedefinde kadınların hakları ve bedenleri var. Bu karanlık kuşatmanın hedefindeki kadınlar olarak laikliği soyut bir ideolojik tartışma olarak değil, kadınların haklarını koruyan güvence olarak görüyoruz.

MEYDANLARDA KADINLARIN SESİ YANKILANACAK

Kadınlar yarın yurdun dört bir yanında sokaklara çıkacak.