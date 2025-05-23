Öfkenin muhatabı TÜİK emekçileri değil

HABER MERKEZİ

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şubesi TÜİK emekçilerinin yaşadığı sorunları dikkat çekmek için TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına katılan TÜİK emekçileri taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla AKP iktidarı ile TÜİK’in eş görülerek, iktidara duyulan öfkenin kendilerine yönelmesini protesto ettiler.

TÜİK çalışanlarının istatistik amaçlı veri toplamak için alan görevlerinde ve yapılan telefon görüşmelerinde kurumun kamuoyunda oluşan olumsuz itibarı nedeniyle çeşitli baskı, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirten BES Antalya Şube Sekreteri Güven Türkay, “Vatandaş, kurumun yaptığı çalışmalara tepki göstermekte, hükümetle Kurumu eş görerek duyduğu öfkeyi çalışana yönlendirmektedir. TÜİK Bölge Müdürlüklerinde anketör olarak çalışan emekçiler, bu stres ve baskı altında çalışmaktadır. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen özverili çalışan anketörler, iktidara duyulan tepkiyi kendilerine gösterilmesinden rahatsızlık duymaktadır. TÜİK emekçileri, iktidarın değil kamunun işini yapmaktadır. İktidarlar geçici, kamu hizmeti bakidir” dedi.

"TÜİK YENİDEN YAPILANDIRILMALI"

TÜİK emekçilerinin yaptığı 124 telefon görüşmesi kayıtlarının performans göstergesi olamayacağını ifade eden Türkan, “Bu göstergeler dikkate alınıp çalışanlar üzerinde baskı ve stres sonucunda mobbing dayatmasına giden yola izin verilmemelidir. 124 telefon görüşmelerinde vatandaşın hakaret ve küfürlerine maruz kalan emekçiler, yalnız bırakıldığını hissetmekte, zor koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır. Kurumda 2010 yılından itibaren 657’ye bağlı kadro karşılığı istatistikçi ve 666’ya bağlı kadrolu istatistikçi olarak iki türlü istatistikçi vardır. Bu durum düzeltilerek aralarında oluşan maaş farkı bir an önce giderilmelidir. Bilgiyi en doğru ve en düzgün şekilde toplamaya çalışan kurum personeline kıyafet yardımı verilmelidir” diye konuştu.

Türkay, “TÜİK, tarafsız, özerk ve evrensel bilimsel veriler kullanılarak yeniden yapılandırılmalıdır. Biz TÜİK emekçileri, vatandaş ile hükümet arasında yaşanan sorunun muhatabı değiliz. İnsanca yaşayabileceğimiz yaşam koşullarının sağlanmasını, İnsani değer olarak hak ettiğimiz saygıyı görmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.