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Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 16:01
  • Giriş: 13.01.2024 16:01
  • Güncelleme: 13.01.2024 16:01
Kaynak: İHA
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi

Trabzon’un Of ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı sonrasında yörede sayıları az sayıda bulunan vaşak görüntülendi.

Dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağışın ardından karla kaplı arazide dolaşan bir vaşak görüntülendi. Kar yağışının ardından ormanlık alanlardan ilçe merkezine yakın mahallerde görülen yabani hayvanlar, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karla kaplı arazide dolaşan vaşak bölgede araçlarıyla seyahat edenlerin ve mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Çevrelerini meraklı gözlerle izleyen vaşak bir süre sonra gözden kayboldu. 

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