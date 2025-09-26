OGC Nice-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz canlı yayın kanalı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. İlk maçta deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarı önünde OGC Nice’i ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibini yenerek Avrupa arenasında çıkışa geçmek ve ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-OGC Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçla ilgili detaylar…

OGC NİCE-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile OGC Nice arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesi, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA tarafından atanan hakem ekibi ise maç gününe yakın bir tarihte duyurulacak.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb karşısında aldığı mağlubiyetin ardından bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, gruptan çıkabilmek için kritik öneme sahip olan Nice karşılaşmasında taraftarının desteğini arkasına alacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ