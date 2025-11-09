Ogier’den Japonya’da gövde gösterisi: WRC’de şampiyonluk düğümü son yarışa kaldı

Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2025 sezonunun 13. ayağı nefesleri kesti. Japonya Rallisi’nde zafere, motor sporlarının yaşayan efsanesi Sebastien Ogier ulaştı.

Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu, 20 etaplık zorlu mücadeleyi 3 saat 21 dakika 8 saniyede tamamlayarak sezonun 6’ncı, kariyerinin ise 67’nci galibiyetini elde etti. Sekiz kez dünya şampiyonu olan Ogier, Japonya’da bir kez daha ustalığını konuşturdu.

Takım arkadaşı Elfyn Evans, Ogier’nin yalnızca 11.6 saniye gerisinde finiş görerek ikinci sırayı aldı. Bir diğer Toyota sürücüsü Sami Pajari ise liderin 2 dakika 16 saniye arkasında üçüncü oldu. Bu sonuçla pilotlar klasmanında 272 puana ulaşan Evans, Ogier’nin 3 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

2025 WRC sezonunda şampiyonluk yarışı ise 25-29 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan’da yapılacak son etapla noktalanacak. Tüm gözler, çölde koşulacak final yarışında olacak.