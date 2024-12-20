Oğlu 150 gündür bulunamayan baba, Esra Erol'a çıkıştı: "Bizi oyalama, bulamıyorsan Müge Anlı’ya çıkalım"

Esra Erol’un programında 22 yaşındaki Fatih Aydın’ın kaybı, 150 gündür çözüme kavuşmadı.

Oğlunu bulamamanın çaresizliğiyle Mahmut Aydın, canlı yayında tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Baba Mahmut Aydın’ın çıkışıyla gerilimi artırdı. Baba Aydın, “Sen bulamıyorsun, günlerdir gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı’ya çıkalım” diyerek sitemini dile getirdi.

Esra Erol, "Emniyet ve savcılık bile bulamıyorsa, tüm programlar birleşse yine de Fatih’i bulamayız" diyerek sert bir yanıt verdi. Erol, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bana her şeyi söylersiniz ama söylediklerinizin cevabına da hazır olun! Yok öyle, sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek."

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gerilimin ardından Esra Erol, Fatih Aydın’ın bulunması için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Günlerdir kayıp olan Fatih Aydın'ı arama çalışmaları ise sürüyor.