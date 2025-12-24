Oğlu AKP’li başkanı soydu: Evden servet çıktı

AKP Gaziosmanpaşa ilçe eski başkanı Fatih Aydemir’in evindeki kasa soyuldu. 13.5 milyon liralık döviz ve altın çalındı. Kasayı soyan kişi, Aydemir’in öz oğlu çıktı. Çete tarafından tehdit edildiğini söyleyen Muhammet Emin Aydemir, parayı da bu kişilere verdiğini söyledi. Aydemir, kasadaki gerçek dolar alarak yerine sahtesini koyduğunu söyledi. Olay ortaya çıkınca Aydemir görevinden istifa etti.

Olay geçen 25 Ağustos gecesi ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesindeki evine giden Fatih Aydemir, yatak odasındaki kasanın kapısının açık evin ise dağının olduğunu fark etti. Bu esnada, Aydemir’in yanında kızı E. E. Aydemir de vardı. Baba kız, kasayı kontrol ettiğinde içinin boş olduğunu gördü. Kasada bulunan ve TL karşılığı 13.5 milyon TL olan dolar, euro ve altınların çalındığı görüldü.

KASADA YOK YOK!

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre hırsızlık olayını 25 Ağustos akşamı, eve birlikte gittiği kızı ile saat 23.45 gibi fark ettiklerini belirten Aydemir, “Yatak odası dağınıktı ve ışığı açıktı. Odada şifre ile açılan kasam vardı. Kasaya baktığımda 100 bin TL, 172 bin 575 dolar, 73 bin 640 Euro, 5 tane 50 gramlık toplam değeri 1 milyon 75 bin TL olan altın, 20 bin dolar değerinde 2 adet 5 taş elmas yüzük, 10 bin dolarlık bir adet elmas zincir, her biri 10 gram olan 19 adet Ajda bilezik yoktu. Her biri 600 bin TL olan 1,2 milyon TL değerindeki 2 çekim ise kasadaydı” dedi. Anılan varlıkların TL karşılığı 13,5 milyon TL seviyesinde.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Fatih Aydemir’in şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Polis ekipleri, eve giren çıkanların tespiti için sitenin kameralarını mercek altına aldı. Kamera kayıtları, Muhammet Emin Aydemir’in 24 Ağustos saat 13.00 gibi, sırtında bir çanta ile evden çıktığını ortaya koydu. Aydemir’in evden çıkışından 5 saat kadar sonra, kapıda 2 kişi belirdi. Bu 2 kişinin, Mustafa Erdem ile Hakan Enes Akaslan olduğu belirlendi. Erdem, Aydemir’in kendisine verdiği giriş kartı okutarak içeri girdi.

Kurulan plan ise, Muhammet Emin Aydemir’in verdiği ifadelerle ortaya çıktı. Aydemir, ifadesinde, kart dolandırıcılığı yapan bir şebeke ile aynı dosyada yargılandığını kaydetti. Aydemir, anılan dosyada birlikte yargılandığı Buluthan Karataş ile Gökhan Demirbaş’ın kendisini, para vermesi için tehdit ettiklerini söyledi. Aydemir, uzun yıllardır tanıdığı Engin Can Köse’nin bu tehditlere karşı devreye girdiğini kaydetti.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMİŞLER

Aydemir ifadesinde anılan süreçten sonra Köse’nin kendisinden para istemeye başladığını öne sürdü. Aydemir bu aşamadan sonra babasına ait kasadan peyder pey para almaya başladı. Kasadan aldığı dolarların yerine ise sahte dolar koymaya başladı. Aydemir, bu durumun bir süre devam ettikten sonra, yeniden ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi. Aydemir, Köse’nin de kendisini yönlendirmesi ise kasadaki tüm para ile altınları bir çantaya koyarak evden çıktı.

Aydemir, olaya hırsızlık süsü verdiklerini ise ifadesinde şöyle anlattı: “Engin Can bana, ‘baban itibarlı bir adam, hem siyaseten hem ticareten tanınırlığı var. Biz hırsızlık süsü vererek kasadaki paraların hepsini alalım’ dedi.” Aydemir, bu plan doğrultusunda, haklarında dava açılan Erdem ile Akaslan’ın, eve girmesini sağladı. İkili, 24 Ağustos günü saat 17.55’te Aydemir ailesinin evine girerek bir çok eşyayı dağıttı. Polis, Aydemir’in içinde para dolu çanta ile nereye gittiğinin izini sürdü. Kamera kayıtları mercek altına alındı.

Buna göre, Muhammet Emin Aydemir, sırtında para dolu çanta ile çıktıktan sonra saat 13.01 gibi aracına bindi. Aydemir’in aracı, yaşadıkları siteye yakın bir sokakta durdu. Aydemir, boş arazide aracını durdurdu. Aydemir, aracın sürücü kapısını açarak içi para dolu çantayı araziye bıraktı. Aydemir’in, anılan noktadan ayrılmasından 30 saniye sonra, aynı noktaya ikinci bir araç geldi. Bir kamyonetle olay yerine gelen Engin Can Köse, içi para dolu çantayı alarak uzaklaştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Engin Can Köse (26), Hakan Enes Akaslan (24) ile Mustafa Erdem (22) tutuklandı. Engin Can Köse, sulh ceza sorgusunda dikkat çeken bir ifade kullandı. Olayın olduğu gün, ailesinin, Muhammet Emin Aydemir’i kendilerine teslim ettiğini belirten Engin Can Köse, çalınan para ve altınlarla hiçbir ilgisinin ise olmadığını söyledi.

“RÜŞVET” İDDİASI

Aydemir’in sanal bahis işi yaptığını hesaplarını bu işler için kiraladığını kaydeden Köse, Aydemir’in; AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olan babasının rüşvet aldığını kendisine söylediğini anlattı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. 3 isim hakkında dava açıldı. Olayın ortaya çıkmasından sonra Aydemir, görevinden istifa etti.