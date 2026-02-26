Oğlu Batın'ın ölümüne sebep olan Zehra Kınık'a yönelik şikayetini geri çeken anneden açıklama

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın kullandığı aracı çarpmasıyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, Zehra Kınık hakkındaki şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti. Şikayetinden vazgeçen Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hasret Doğan tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kısacası şöyle; yıllarca sürecek "tazminat davalarıyla" uğraşmak istemiyorum asıl bu davalar peşinde koşmak bana göre tuhaf eğer müsaade ederseniz dava dava koşup bir ton stresle uğraşmaktan yaşayamadığım yasımı yaşayacağım. Hepinize teşekkürler.

Başından sonuna kadar yanımda olup desteklerini esirgemeyen ve acımı paylaşan tüm herkese sonsuz teşekkürler ve sevgiler.