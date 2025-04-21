Oğlu öldürmüştü: Eski TBMM Başkanvekili'nin eşi Ankara'da defnedilecek

İzmir'in Foça ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili ve milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden eşinin cenazesi yakınları tarafından alındı.

Dün yaşanan olayda hayatını kaybeden Gülay Işıklar'ın (55) cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Gülay Işıklar'ın cenazesinin uçakla Ankara'ya götürüleceği, yarın düzenlenecek törenle Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dün, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Jandarma tarafından çiftin oğulları Can Işıklar (28) gözaltına alınmış, ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olaydan önce Can Işıklar'ın kullandığı otomobilin devrildiği, şüphelinin kendi imkanlarıyla evine gittiği, burada çıkan tartışmada Gülay Işıklar'ın silahla vurulduğu belirtilmişti.