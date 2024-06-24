Oğlu PKK üyeleriyle göçmen kaçakçılığından tutuklanan MHP'li Adıgüzel istifa etti

MHP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel, oğlu Tunahan Adıgüzel'in PKK üyeleriyle göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanması üzerine partisinden istifa etti.

MHP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel, oğlu Tunahan Adıgüzel'in PKK üyeleriyle birlikte göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Güven Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz'în haberinin altına paylaşım yapan Adıgüzel, "Çocuklarımın üzerinden tarafıma ve Partim MHP’ye itibar suikasti yapan namussuz ve şerefsizdir…" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Saymaz, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan 10 şüpheli arasında PKK üyeleri ve MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel'in yer aldığını yazdı.

Saymaz, MHP İstanbul Teşkilatı’nın bulunduğu binanın sahibi olan ve bir süre önce siyasetle ilişkisini kestiğini belirten baba Güven Adıgüzel'in kendisine yaptığı açıklamaları ise şöye aktardı:

“Büyük oğlum Cihanay, Türkiye’de kara paradan ceza aldı ve Yunanistan’a kaçtı. Atina’da PKK’lılarla tanışıyor. Bunlar çocuğu kullanarak, küçük oğlum Tunahan’ın üzerinden insan ticareti yapıyorlar. İnsan ticareti yaparken, bunların haberi olmadan Yunanlı iki kaptan bir paket getiriyor. Bunlara para teklif ediyorlar. Benim çocuğun arkadaşı bu paketi alıyor, atıyor bir yere. Paketten uyuşturucu çıkıyor. Jandarma basınca bizimkiler yakalanıyor.

Adıgüzel, baskından sonra büyük oğlu Cihanay’ın aradığını ve PKK’lıların yakalanan uyuşturucudan ötürü 50 bin Euro istediğini söylüyor. 'Beni arayıp tehdit ettiler. Bir vesileyle çocuğumu PKK’lıların elinden kaçırdım. Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak, bu işi yaptırıyor.'"