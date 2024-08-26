'Oğlum kaçırıldı' demişti: Deniz Uğur'dan yeni açıklama

Oğlu Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonduğunu iddia eden ve suç duyurusunda bulunduğunu belirten Deniz Uğur'dan özür açıklaması geldi.

Karşılıklı özürlerin dilendiğini belirten Deniz Uğur, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayımladı:

"Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci Anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."

Son günlerdeki travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma… — Deniz UĞUR (GÜLENER) (@DenizUgur_Glnr) August 25, 2024

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NE OLMUŞTU?

Televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar’ın yüksekten düşme neticesinde yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmesinin ardından kaza anında yanında olan 15 yaşındaki oğlunun, anne Deniz Uğur’a teslim edilmediği ileri sürülmüştü.

Reha Muhtar’ın eski eşi olan Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Oğlu Poyraz’dan hala haber alamadığını Instagram hesabından paylaştığı bir video ile duyuran Deniz Uğur oğlunu götürdüğü iddia edilen şarkıcı Nilüfer’e seslenerek “Oğlumu bana teslim edin, saçmalamayın” demişti.

Uğur'un avukatı Feyza Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir.Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Bizler de sizler gibi olayı basından öğrendik. Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz.

Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık. Bir çocuğun ; babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

NİLÜFER'DEN AÇIKLAMA

Deniz Uğur'un suçlamaları karşısında ünlü şarkıcı Nilüfer, şu açıklamayı yapmıştı:

"Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişimi söz konusu dahi olamaz. İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz'ın velayeti de babasındadır. Bu noktada tek dileğimiz Reha Muhtar'ın sağlığına kavuşmasıdır."