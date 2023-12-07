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Oğluna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Ender Saraç'tan açıklama

Çıktığı televizyon programlarıyla ünlenen doktor Ender Saraç, çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna dair suçlamalara yanıt verdi.

Güncel
  • 07.12.2023 10:32
  • Giriş: 07.12.2023 10:32
  • Güncelleme: 07.12.2023 10:56
Kaynak: Haber Merkezi
Oğluna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Ender Saraç'tan açıklama
Fotoğraf: DepoPhotos

Devamlı televizyon programlarına çıkarak ünlenen doktor Ender Saraç, hakkındaki suçlamalarla ilgili açıklama yaptı.

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen Muhammed Yakut, dün akşam X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Ender Saraç'ın çocuğunun gittiği okulda tutulduğu belirtilen bir tutanağı yayınladı. 

5 Aralık tarihli tutanağa göre Saraç'ın çocuğu, babasının kendisini nasıl taciz ettiğini rehberlik öğretmenine anlattı. Tutanakta, anne Benan Saraç ile de cinsel istismar hakkında görüşüldüğü yazıldı.  

Muhammed Yakut, cinsel istismar iddiasıyla ilgili dava da açıldığını, bugün duruşma yapılacağını ancak davaya bakan mahkemenin basından gizlendiğini yazdı.

"ALLAH KURU İFTİRADAN SAKLASIN"

Kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ender Saraç ise "Allah kuru iftiradan saklasın" dedi.

Haberler.com'a da konuşan Dr. Ender Saraç, "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı.

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