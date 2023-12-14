Oğlunu surlardan iterek ölümüne sebep olan anneye müebbet hapis

Çorum’un İskilip ilçesinde şizofreni hastası oğlunu surlardan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlunu surlardan iterek ölümüne sebep olan anneye müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 22 Mayıs 2021 tarihinde Çorum’un İskilip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip Kalesi’ne gelen Menşure Arık ile oğlu şizofreni hastası 21 yaşındaki oğlu Ferdi Arık, surlarda gezmeye başladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Menşure Arık, Ferdi Arık’a tekme attı. Dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık alana düşen Ferdi Arık hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hayatını kaybeden şahsın Ferdi Arık yanındaki kadının annesi Menşure Arık olduğunu tespit etti. Olayın ardından anne Arık gözaltına alındı. Menşure Arık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ardından Menşure Arık ve tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında "altsoyu nitelikli kasten öldürme", "altsoyu kasten öldürmeye azmettirme" suçundan dava açıldı. 2 yıldır görülmeye devam edilen davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, sanıkların son sözünün dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıklayarak Menşure Arık’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemedeki tutumunu göz önüne alınarak cezası, müebbet hapis cezasına çevrildi. Diğer sanık Cebrail Arık’ın ise beraatına karar verildi.