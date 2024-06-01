Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalışan baba, kazaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Hatalı sollamayı Erdem Koç'un yaptığı ve oğlunun kullandığı otomobili geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sarılar Mahallesi'nde, Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil ile Sercan Arıcan yönetimindeki 59 AEK 308 plakalı otomobil çarpıştı.

Koç'un oğlu Burak Koç (25) idaresindeki 59 AIJ 108 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, iftaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer sürücüler Burak Koç ile Arıcan, araçlarda bulunan Nihal Arıcan, Ege Araslan Arıcan, Melek Arıcan ve Muradiye Yavuz yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralı Muradiye Yavuz tüm müdahalelere rağmen kayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Koç çiftinin cenazeleri Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Tedaviye alınan 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.