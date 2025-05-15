Oğlunun uyuşturucu skandalı sonrası istifa etmişti: Ahmet Zenbilci AKP’ye döndü

Geçen yıl oğlunun TBMM aracıyla uyuşturucu satma olayına karışmasının ardından istifa eden AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, yedi ayın ardından partisine geri döndü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) resmi internet sitesinde yer alan AKP Grubu milletvekilleri listesinde yeniden yer alan Zenbilci’nin ismi, artık partinin Meclis kadrosunda da var.

30 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla AKP’den istifa ettiğini duyuran Zenbilci, kararını oğlunun adının geçtiği adli bir soruşturmanın ardından almıştı.

Oğlunun TBMM’ye ait bir makam aracıyla yakalanarak uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmasının ardından açıklama yapan Zenbilci, “Yargı sürecinin partim ve dava arkadaşlarım üzerinde gölge oluşturmaması adına istifa ediyorum” demişti.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre; istifanın ardından yaklaşık üç ay boyunca kamuoyunda görünmeyen Zenbilci, Aralık 2024’te TBMM’de AKP Adana milletvekilleriyle birlikte oturumlarda görülmeye başlandı. Bu durum, kulislerde “fiilen geri döndü” yorumlarına neden olmuştu. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için süreç muğlaklığını koruyordu.

Nisan 2025’te Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı bir Kuran Kursu ve cami açılışında protokolde yer alan Zenbilci, burada da Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile birlikte kameralara yansıdı.

Zenbilci, bugün de İSİPAB Komisyon heyetiyle birlikte, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 19. Genel Kurulu kapsamında Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya gitti.