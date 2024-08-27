Oğluyla kavga eden çocuğa otomobiliyle çarpıp ev hapsi alan kişi tutuklandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde, oğlunun kavga ettiği S.E.Y. (12) isimli çocuğa otomobiliyle çarpıp ev hapsi alan G.M.U., olayın görüntüsünün sosyal medyada yayılmasının ardından yeniden gözaltına alındı. G.M.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Ağustos’ta Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi’nde meydana geldi. G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden S.E.Y. isimli çocuğu başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerken gördü. Kadın, otomobilini 2 çocuğun üzerine sürüp, S.E.Y.’ye çarparak üzerinden geçti. Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkartıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen S.E.Y.’nin tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan G.M.U.’ya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI, TUTUKLANDI

Olay, hem ulusal hem de yerel medyada haberleştirildi. Kadının çocuğa bilinçli bir şekilde çarpıp ezdiği anların görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Kadının yaşanan olay sonrası ev hapsi almış olması kamuoyu tepkisine yol açtı. Tepkilerin ardından yeniden gözaltına alınan G.M.U., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.