Oğluyla tartışan 2 çocuğu markette darbetti

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'da H.E., oğlu M.E.E. ile tartışan E.T. ile Y.T.'yi takip edip markete sığınan 2 kardeşi darbetti. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Nisan'da saat 20.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.T. ile Y.T. isimli kardeşler ile halı saha maçı yaptıkları M.E.E. tartıştı. M.E.E.’nin olayı anlattığı babası, kardeşlerin yanına gidip takibe başladı. Kaçan çocuklar markete sığınırken, H.E. de içeri girip onalrı darbetti. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E.T. ile Y.T.’nin marketin kasasında oturan kadının arkasına geçip saklanmaya çalıştığı, H.E.’nin ise çocukların yanına gelerek, ‘Kemiklerinizi kırarım sizin” dedikten sonra tokat attığı görüldü. ‘Ben kimim biliyor musunuz’ diyen H.E.’ye ağlayan çocuklardan birinin M.E.E.’yi işaret ederek, ‘Küfrediyor, kardeşime sataşıyor’ dediği görüldü. Marketteki kadının, ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da görüntüye yansıdı.

E.T. ile Y.T.'nin ailesi, oğullarını darbeden H.E.'den şikayetçi oldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI