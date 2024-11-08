OGM: Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Büyükorhan ile Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Büyükorhan'ın Piribeyler ile Dursunbey'in Adaören kırsal mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları gece boyu devam etti.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen desteklerle 61 araç ve 430 personelin katıldığı çalışmalara, günün ilk ışıklarından itibaren 2 helikopterle havadan destek sağlandı.

Ekipler, yaklaşık 20 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.