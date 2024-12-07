OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.

Konuya ilişkin karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.