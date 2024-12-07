OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.
Kaynak: AA
Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.
Konuya ilişkin karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.