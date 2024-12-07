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OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.

Güncel
  • 07.12.2024 12:00
  • Giriş: 07.12.2024 12:00
  • Güncelleme: 07.12.2024 12:02
Kaynak: AA
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
Fotoğraf: AA

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.

Konuya ilişkin karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.

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