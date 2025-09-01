OGM'de tartışmalı alım: "Kullanılamaz” denilen ekipmana 1 milyon dolar ödenmiş

Orman yangınlarında kullanımı uygun olmadığı raporlanan ekipmana 1 milyon 250 bin dolar harcandığı ortaya çıktı.

Uzmanlarca ‘tehlikeli’ bulunan ürünlerin, bazı yangınlarda denendiği ve başarısız olduğu belirlendi.

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’ın haberine göre; iktidarın orman yangınlarına karşı hava filosuna yaptığı milyon dolarlık yatırımlar, etkisiz ve uygunsuz ekipmanlara harcanarak kamu zararına yol açıyor. Son skandal, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde yaşandı.

UYGUNSUZ RAPORA RAĞMEN ALIM YAPILDI

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, görevden alınmadan bir ay önce OGM bünyesinde “Havacılık Daire Başkanlığı” kurdu ve başına asker kökenli pilot Mahmut Okudan’ı getirdi. Okudan, göreve gelir gelmez yangınla mücadelede kullanılmak üzere, ABD menşeli 250 adet PCADS seti satın aldı. Bu alışverişin maliyeti ise 1 milyon 250 bin dolar oldu.

Ancak dikkat çeken detay, bu ekipmanın daha önce Türkiye’de yapılan testlerde uygunsuz bulunması. OGM’ye bağlı uzman ekiplerin Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda gerçekleştirdiği tatbikatta, PCADS ekipmanının, yangın söndürme ekiplerinin yaralanmasına neden olabileceği ve ülkede kullanılamayacağı raporlandı.

Tüm uyarılara rağmen alımı yapılan ekipman, 2023’te üç büyük yangında test edildi:

• 6 Şubat 2023: Hatay / İskenderun Limanı yangını (deprem sonrası)

• 16 Temmuz 2023: Hatay / Belen orman yangını

• 24 Temmuz 2023: Antalya / Kemer orman yangını

Ancak bu müdahalelerde ilk atışta başarı sağlanamayınca, ikinci kullanım gerçekleşmedi. Bazı yerlerde atış sırasında arazözlerin camlarının kırıldığı da tespit edildi.

Elde kalan ve depoda bekletilen 154 PCADS setinin son kullanma tarihi, teknik uygunluğu ve kullanılabilirliği ise belirsizliğini koruyor.