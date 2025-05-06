OGM İşçi Alımı Sonuçları | OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları ne zaman? 2025 OGM personel alımı kura tarihi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı sürecinde sona yaklaşılırken adaylar OGM personel alımı sonuçları ne zaman sorusu araştırılıyor. OGM işçi alımı ilanına 17-28 Mart tarihleri arasında başvuran binlerce aday 2025 OGM personel alımı kura tarihi ne zaman araştırmasını yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 OGM personel alımı kura tarihi belli mi?

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 işçi alımı sonuçları henüz açıklanmadı. OGM personel alımı sonuçlarının Mayıs ayı içerisinde adaylarla ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.