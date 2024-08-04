OGM parayı saklamış

OGM’nin 2024’ün ilk yarısına yönelik verileri, orman yangınlarına müdahalede yaşanan zafiyete ayna tuttu. Helikopter ve uçak alımına yönelik ayrılan 500 milyon TL’lik kaynağa dokunulmadığı ortaya çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2024 yılının Ocak-Haziran dönemine yönelik verileri, dramatik tabloyu gözler önüne serdi.

Orman yangınları ile mücadelede zafiyeti sorgulanan idarenin, “Orman Yangınları ile Mücadele” başlığı altında planladığı helikopter ve uçak alımı hedefini hayata geçirmediği öğrenildi.

Orman yangınlarına ilk müdahalede ve büyümesini engellemekte kritik önemi bulunan helikopter ve uçak alımı hedefine yangın sezonundan önce ulaşamayan OGM, “Orman Yangınları ile Mücadele” kapsamında konulan diğer birçok hedefin de uzağında kaldı.

UÇAK VE HELİKOPTER HEDEFİ TUTMADI

OGM, “Orman yangınları ile mücadele” amacıyla 2024 yılının ilk yarısı için 30 hedef belirledi. Hedeflerden arasında, yangın söndürme uçağı ve helikopteri alımına yönelik hedef de yer aldı. İdare, yangın söndürme uçağı ve helikopter alımı için toplam 500 milyon TL’lik harcama öngördü. Toplam 500 milyon TL’lik kaynağın 460 milyon TL’sinin küçük yangın tanker uçağı için ayrıldığı belirtildi. Müdürlük, tanker uçağının yanı sıra 10 milyon TL’lik de helikopter su kovası almayı planladı. Ancak müdürlük, planladığı satın almayı gerçekleştiremedi. 2024’ün ilk yarısında, helikopter ve uçak alımına yönelik tek kuruş harcanmadı.

Yangın sezonu yaklaşırken yangın söndürme uçağı alamayan OGM, kritik önemdeki çok sayıda satın alma işlemini de hayata geçiremedi. Buna göre, toplam 171 milyon 880 bin TL harcama ile 80 adet ilk müdahale aracı alınmaya çalışılsa da 2024’ün ilk yarısı tamamlandığında OGM, envanterine yeni araç katamadı. OGM’nin beş adet greyder, ve 10 adet treyler alınması hedefi de yerine getirilmedi.

OGM’nin ormanların ve orman kaynaklarının korunması ile ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi programı için ayırdığı paradan yaptığı harcamanın düşüklüğü de dikkati çekti. Buna göre, ormanların korunması için ayrılan 14 milyar 454 milyon TL’nin yalnızca 4,6 milyar TL’si, ormanların genişletilmesi için ayrılan 5 milyar 59 milyon TL’nin ise yalnızca 2,1 milyar TL’si harcandı.