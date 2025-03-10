OGM Personel Alımı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü 2025 personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü (OGM) geçici işçi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri OGM'nin 4.500 işçi alımı gerçekleşeceğini duyurmasının ardından araştırma konusu oldu. Müdürlüğün işçi alımı ilanına dair kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli oldu. 2025 yılı için OGM bünyesinde istihdam edilecek 4 bin 500 işçi alımı hakkında Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler soruları gündemde. İşte detaylar!

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 10-14 Mart tarihleri arasında alınacak. İŞKUR üzerinden gerçekleşecek başvurular sonrası başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve kura aşamasını geçen adaylar uygulamalı sınavlara çağrılacak.

OGM işçi alımı meslek grupları:

Orman işçisi,

Arazöz şoförü,

Dozer operatörü,

Greyder operatörü,

Ekskavatör operatörü,

İş makinesi operatörü,

Traktör operatörü

OGM 4500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

OGM'nin internet adresinde yer alan geçici işçi alımı için başvuracak adaylarda aranan şartlar şu şekilde: