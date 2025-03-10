OGM Personel Alımı | Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü 2025 personel alımı başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2025 yılı için 4500 işçi alımı gerçekleştireceğinin duyurulmasının ardından OGM personel alımı ne zaman araştırması hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı bir programda 2025'te OGM bünyesinde 4500 kişilik geçici işçi alımı gerçekleştireceklerini duyurmasıyla birlikte adaylar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, OGM personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü 2025 personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar!
Tarım ve Orman Bakanlığı'na Orman Genel Müdürlüğü (OGM) geçici işçi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri OGM'nin 4.500 işçi alımı gerçekleşeceğini duyurmasının ardından araştırma konusu oldu. Müdürlüğün işçi alımı ilanına dair kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli oldu. 2025 yılı için OGM bünyesinde istihdam edilecek 4 bin 500 işçi alımı hakkında Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler soruları gündemde. İşte detaylar!
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 10-14 Mart tarihleri arasında alınacak. İŞKUR üzerinden gerçekleşecek başvurular sonrası başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve kura aşamasını geçen adaylar uygulamalı sınavlara çağrılacak.
OGM işçi alımı meslek grupları:
- Orman işçisi,
- Arazöz şoförü,
- Dozer operatörü,
- Greyder operatörü,
- Ekskavatör operatörü,
- İş makinesi operatörü,
- Traktör operatörü
OGM 4500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
OGM'nin internet adresinde yer alan geçici işçi alımı için başvuracak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
- Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış
olmak,
- Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
- İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
- Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
- Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak.