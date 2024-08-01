OGM verileri: Bir haftada 334 yangın yaşandı

Orman Genel Müdürlüğü, son bir haftada orman ve orman dışı olmak üzere toplam 334 yangına müdahale edildiğini bildirdi. Son bir haftada, İzmir, Gaziantep, Antalya, Denizli başta olmak üzere birçok bölgede yangın çıktı.

Güncel 01.08.2024 11:18 Giriş: 01.08.2024 11:18

Güncelleme: 01.08.2024 11:24 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: AA