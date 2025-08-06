OGM’de hedef var, hareket yok

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılının ilk yarısına yönelik verileri, günlerce süren ve Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarıyla mücadeledeki zafiyete ayna tuttu. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) uçak ve helikopter alımı da dâhil, “Orman yangınlarıyla mücadele” adı altında konulan 32 hedeften 27’si için adım atmadığı öğrenildi.

OGM’nin 2025 yılının Ocak ve Haziran aylarını da kapsayan altı aylık verileri, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Orman yangınları ile mücadelede zafiyeti sorgulanan idarenin, “Orman yangınlarıyla mücadele” başlığı altında koyduğu hedeflerin neredeyse hiçbirini hayata geçirmediği belirlendi.

UÇAK PARASI CEPTE

Müdürlük, yangınlarla mücadele için 2025 yılının başında toplam 32 hedef belirledi. OGM, haziran ve temmuz aylarındaki orman yangınlarında eksikliği hissedilen, “Helikopter ve uçak alımı” için verilen 500 milyon TL’lik bütçeye, 2025’in ilk yarısında elini sürmedi. Toplam 125 olarak almayı hedeflediği su tankerlerinden Ocak-Haziran 2025 döneminde 52 adet satın alan müdürlüğün, adım dahi atmadığı diğer bazı hedefler ise şöyle sıralandı:

• Yangın önleme tesisi

• Hava aracı yer destek ekipmanları

• Drone

• Arazöz, greyder, dozer

• İlk müdahale aracı

DOKUNULMAYAN BÜTÇE

Orman yangınlarıyla mücadele hedeflerinde sınıfta kalan Orman Genel Müdürlüğü'nün, “Ormanların ve orman kaynaklarının korunması” için 2025’in başında aldığı bütçeden yaptığı harcamanın düşüklüğü de dikkati çekti. Buna göre, Ocak-Haziran 2025 döneminde OGM, ormanların korunması amacıyla verilen 23 milyar 409 milyon 552 bin TL’lik bütçenin yalnızca yüzde 33’ünü kullanarak 7 milyar 730 milyon 447 bin TL’lik harcamaya imza attı. Yangınlar ile mücadelede görev alan personel eksikliği tartışılırken OGM’nin personel sayısında düşüş yaşandığı da tespit edildi. 2022 yılında 44 bin 200 olan, 2024 yılının sonunda 42 bin 79’a kadar düşen OGM merkez ve taşra teşkilatlarındaki toplam personel sayısının, Haziran 2025 itibarıyla 41 bin 610’a kadar düştüğü belirtildi.